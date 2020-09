Em comunicado, a AAMTD salienta que o navio cruzeiro da empresa CroisiEurope que opera no rio Douro fez o "controlo diário da sintomatologia de passageiros e tripulantes".

"Todos os processos contínuos de desinfeção dos espaços do navio, o uso de máscaras nos espaços interiores do navio, e a desinfeção de toda a bagagem a bordo foram devidamente implementados e cumpridos ao longo de todo o cruzeiro", sublinha a associação do setor, na nota hoje divulgada.

Cinco tripulantes e dois passageiros do navio, um casal de nacionalidade francesa, estão infetados com o novo coronavírus e a associação do setor elogia "a atuação pronta de todas as entidades envolvidas de forma a garantir a segurança de todos".

A AAMTD realça terem sido seguidos todos os procedimentos previstos para este tipo de situação, "de forma coordenada com as autoridades", assim que foi comunicado à operadora de cruzeiros fluviais o caso positivo.

A mulher do passageiro infetado foi conduzida ao hospital, onde ambos se encontram em isolamento, e os 27 elementos da tripulação, segundo a associação, foram testados a bordo.

"Os cinco tripulantes encontram-se assintomáticos, estando isolados em cabine própria a bordo da embarcação. Os restantes 22 elementos da tripulação, cujos testes foram negativos, estão em situação de quarentena restrita ao navio", informa a AAMTD.