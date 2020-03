A associação realçou ainda a necessidade de cuidados extra na higiene pessoal dos utilizadores dos táxis, segundo as instruções da Direção-Geral da Saúde (DGS), lavando frequentemente as mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool e, quando espirrar ou tossir, fazê-lo tapando a boca com o braço ou um lenço de papel, que deve ser colocado imediatamente no lixo, evitando tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos.

“Para tornar a viagem de táxi ainda mais segura e confortável, aconselhamos a todos os taxistas que coloquem à disposição dos passageiros toalhetes desinfetantes ou gel desinfetante”, acrescentou.

Na quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde declarou a doença Covid-19 como pandemia.

A doença foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.