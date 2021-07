Os números da covid-19 em França continuam a aumentar, com as autoridades a identificarem mais de uma centena de focos da doença em bares e discotecas, que reabriram no início julho.

A Agência Regional de Saúde da Occitânia, e duas discotecas, uma na região de Vosges, junto a Estrasburgo, e outra em Doubs, junto à fronteira com a Suíça, foram também identificadas como focos de covid-19. Só nessas duas discotecas, centenas de casos de infeção foram identificados. Os dados foram hoje divulgados pelas autoridades regionais francesas, que colocam em questão a reabertura das discotecas e também a obrigação do distanciamento social nos bares, podendo ter impactos na vida noturna em França. O aumento de infeções levou já diferentes departamentos em França a voltarem a impor a utilização de máscara no exterior, exceto nas praias. Nas últimas 24 horas foram detetados 19.561 casos de covid-19 em França e morreram 29 pessoas. Há atualmente 6.802 pessoas hospitalizadas e 872 doentes internados nos cuidados intensivos, mais quatro do que na véspera.