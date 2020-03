Fonte oficial bloquista adiantou à agência Lusa que esta decisão da direção do BE vai vigorar "pelo menos até ao final do mês" e depois, consoante a evolução do novo coronavírus e as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), será decidido se o prazo será alargado.

Assim, as iniciativas de âmbito nacional "que mobilizam um número significativo de aderentes estão a ser adiadas", como é o caso do Encontro +60, que estava previsto para 28 de março, em Lisboa.

"Não haverá iniciativas em locais de grande concentração de pessoas (feiras, mercados, transportes) seguindo as indicações da DGS", refere a mesma fonte.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

Portugal regista 41 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).