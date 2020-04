"A ministra da Saúde veio alertar para a necessidade da gestão eficiente do internamento hospitalar durante a crise de covid-19. Não só há mais doentes a precisar de cuidados, como alguns doentes não podem ser seguidos em casa porque nas suas casas não há condições de isolamento necessárias. Há também casos de surtos em lares de idosos que estão a exigir mais camas e mais locais com capacidade de internamento", afirma Catarina Martins.

Num vídeo enviado à comunicação social, a coordenadora do BE acrescenta: "Ora, enquanto isto acontece, há hospitais privados a encerrar. A 21 de março, o SAMS, que tem hospital e clínicas, decidiu encerrar. A Ordem dos Médicos já veio pedir ao Governo que utilize os poderes do estado de emergência para reabrir este hospital e estas clínicas. O Hospital Trofa Saúde em Famalicão decidiu seguir o mesmo caminho e também encerrou".

"É inaceitável que as autoridades de saúde e as autarquias estejam a montar hospitais de campanha em tendas e pavilhões ao mesmo tempo que há instalações vazias, com meios e profissionais disponíveis, em clínicas e hospitais privados. Este problema tem uma solução: o Estado deve requisitar os hospitais privados", defende, insistindo numa posição que assumiu perante o primeiro-ministro, António Costa, no último debate quinzenal na Assembleia da República.

A ministra da Saúde, Marta Temido, considerou hoje que "é necessário fazer um apelo redobrado ao esforço de articulação de toda a estrutura social para que os hospitais sejam reservados para os casos graves e estados críticos".