Numa nota publicada no site Diocese de Beja, João Marcos informa que as peregrinações arciprestais à Sé de Beja previstas para domingo, no Arciprestado de Beja, e no dia 21 deste mês, nos arciprestados de Almodôvar e Odemira, "foram adiadas para datas a anunciar".

"Ressaltando que é às estruturas de saúde a quem compete" dar orientações, o bispo apresenta algumas dirigidas aos agentes pastorais, que diz serem "regras provisórias, sujeitas a serem modificadas pelas circunstâncias, pois são apenas fruto do bom senso", e pede para que "sejam levadas muito a sério".

Para "evitar situações de pânico", João Marcos pede aos agentes pastorais para tranquilizarem os fiéis, "mostrando-lhes que, não obstante o perigo efetivo", que o novo coronavírus representa, "não é comparável às terríveis pestes e pneumónicas que conhecemos da história".

O bispo pede para que se cumpra o referido pela Conferência Episcopal e para que, "além de medidas reforçadas de higiene", se use "a comunhão na mão e evite-se o gesto da paz, o uso da água nas pias de água benta e beijos ou outros gestos de contacto físico com imagens".