Numa nota publicada na página da diocese na Internet, o prelado apela, também, para que “em todas as circunstâncias seja evitado o pânico”, pois o mesmo “em nada ajuda a discernir o procedimento correto”.

Quanto à atividade pastoral na diocese de Santarém, o bispo determinou a suspensão dos encontros de catequese até 29 de março, bem como a que “haja prudência nas celebrações litúrgicas, seguindo as recomendações do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa: a Comunhão na mão, a comunhão por intinção [molhar a hóstia no vinho consagrado] dos sacerdotes concelebrantes, a omissão do gesto da paz e o não uso da água nas pias de água benta”.

Por outro lado, e além de admitir que as confissões da Quaresma podem ser adiadas para depois da Páscoa, José Traquina informa que, “se as circunstâncias não se alterarem, no Tríduo Pascal deve omitir-se o rito do lava-pés, na Quinta-feira Santa e, na ‘Adoração da Cruz’, na Sexta feira Santa, devem evitar-se os beijos, fazendo-se a reverência à cruz com a genuflexão ou uma profunda inclinação”.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.