De acordo com o despacho assinado pelo presidente da Câmara do Funchal, ficam fechados as praias do Lido, Ponta Gorda, Poça do Gomes — Doca do Cavacas, Barreirinha.

A autarquia determinou também o reforço das medidas previstas no plano de contingência interno da Câmara o Funchal para os mercados municipais, como a higienização do local, sala de isolamento, informação ao pessoal e etiqueta respiratória, entre outras.

O documento estabelece ainda que ficam adiados até 31 de março de 2020todos os eventos de índole social, educativa, recreativa e ambiental promovidos pela autarquia.

Entre os eventos adiados contam-se a iniciativa ‘O Funchal Que Nos Une – Presidências Abertas da Câmara Municipal, o programa de atividades do Dia Mundial da Árvore e da Floresta 2020, o Mês da Proteção Civil 2020 e a 6.ª campanha municipal de vacinação antirrábica para cães, menciona.

A Câmara do Funchal tem em vigor um plano de contingência que foi aprovado em 09 de março, “seguindo as orientações do Instituto de Saúde da Madeia (Iasaúde)”.

Ainda realça que estas medidas “estão em vigência até 31 de março e serão revistas de forma regular pela autarquia”.

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

Na Região Autónoma da Madeira, não há registo de qualquer caso de infeção por Covid-19. As autoridades indicaram que há “quase uma centena de pessoas” que estão a ser acompanhadas na ilha de acordo com as regras previstas.