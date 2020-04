Francisca Van Dunem, ministra da Justiça, começou por referir na entrevista que "cerca de 10%" dos presos podem ser libertados. "Estamos neste momento com uma população de cerca de 12.600 reclusos, o número nunca é fixo porque varia por dia", frisou, pelo que cerca de 1.200 podem ser libertados.

"Do ponto de vista do sistema, nós não temos sobrelotação. Temos, neste momento, 97% do global do sistema prisional. O que acontece é que, efetivamente, alguns estabelecimentos estão sobrelotados", referiu.

Por isso, dado o contexto da pandemia, são exigidas "medidas sanitárias que passam pelo afastamento físico dos reclusos, sobretudo para separar aqueles que são mais frágeis daqueles que têm uma saúde mais robusta", apontou Van Dunem.

Contudo, a medida a considerar incide "sobre o universo total" dos estabelecimentos prisionais e não apenas nos que estão sobrelotados. "Nós temos, obviamente, uma grande preocupação com a saúde dos reclusos, porque são pessoas que estão à nossa guarda, mas também nos preocupamos com a saúde dos guardas prisionais, do pessoal de saúde e de todos os que trabalham no universo prisional", disse, afirmando que uma medida desta natureza tem de considerar "a proteção das vítimas, os sentimentos de segurança da população" e a própria "ordem jurídica que advém da prática dos crimes".

A ministra referiu ainda que houve a preocupação de encontrar medidas que acompanhem aquilo que é proposto pelas Nações Unidas, nomeadamente no que diz respeito a "retirar as pessoas mais frágeis" e as que "praticaram crimes de alta densidade".

Contudo, é também importante garantir que as pessoas que são libertadas, quando regressarem, não estão infetadas, de forma a não infetar outros. "As pessoas saem voluntariamente, porque há contextos em que não há situação de recuo. Podem não ter uma família. Infelizmente, há pessoas para quem a casa é o estabelecimento prisional", avançou.

"Saem com pulseira eletrónica, sempre que for possível. Até ao momento não conseguimos quantificar. Há muitas pessoas destas que não se justifica, porque já tiveram outras saídas em que não foram monitorizadas. É obrigatório estar em casa", disse, frisando que têm esta obrigação, sem necessidade de controlo, como "qualquer outro cidadão português que está confinado ao domicílio".

Entre os presos libertados não se vão encontrar os que foram acusados por abusos sexuais, homicídios, violência doméstica, maus tratos, associações criminosas, crimes praticados contra forças políticas ou de segurança. "Não seria aceitável comunitariamente que saíssem agora", referiu a ministra.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde 19 de março, devido à pandemia da covid-19, tendo a Assembleia da República aprovado hoje o seu prolongamento até 17 de abril.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 940 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 47 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 209 mortes, mais 22 do que na quarta-feira (+11,8%), e 9.034 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 783 em relação à véspera (+9,5%).