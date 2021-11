A China detetou 39 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, 21 por contágio local e os restantes oriundos do estrangeiro, anunciaram hoje as autoridades de saúde do país.

Os casos locais foram todos diagnosticados na região autónoma da Mongólia Interior, no norte da China. Os restantes 18 casos foram diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro, no município de Tianjin (nordeste) e nas províncias de Yunnan (sul), Guangdong (sudeste), Shandong (leste), Guangxi (sul) e Fujian (sudeste). A Comissão de Saúde da China adiantou que o número total de casos ativos é de 790, entre os quais sete graves. Desde o início da pandemia, o país registou 98.711 casos da doença e 4.636 mortos. A covid-19 provocou pelo menos 5.197.718 mortos mortes em todo o mundo, entre mais de 260,81 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.