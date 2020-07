“Profissionais de saúde, Segurança Social, Proteção Civil/municípios e forças de segurança” têm ido ao terreno sensibilizar a população para as medidas de proteção da doença, bem como verificar e encontrar soluções para quem necessita de apoio alimentar e realojamento, por exemplo”, é referido num comunicado da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, hoje divulgado.

Segundo a nota, na terça-feira as 15 equipas multidisciplinares constituídas contactaram 602 pessoas, 450 das quais no concelho de Loures, 69 em Sintra, 57 na zona norte de Lisboa, 16 na Amadora e 10 no município de Odivelas.

A criação das equipas multidisciplinares foi anunciada em 25 de junho pelo primeiro-ministro, António Costa, tendo a medida sido implementada pelo Gabinete Regional de Intervenção para a supressão da covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo.

Na nota, a Administração Regional de Saúde adianta que as equipas foram constituídas nos agrupamentos de Centros de Saúde da Amadora, Lisboa Norte, Lisboa Central, Lisboa Ocidental e Oeiras, Loures-Odivelas e Sintra.

“Além de contactar pessoas identificadas que possam necessitar de ajuda complementar para cumprir o confinamento/isolamento profilático - e assim ajudar a quebrar as cadeias de transmissão da covid - estas também têm visitado estabelecimentos comerciais", lê-se na nota.

Segundo os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal regista hoje mais oito mortes causadas pela covid-19 do que na quarta-feira e mais 328 infetados, cerca de 83% dos quais na região de Lisboa e Vale do Tejo.