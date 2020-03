Segundo a AFP, feito às 11:00 TMG (10:00 em Lisboa), desde o início da pandemia da covid-19, foram detetados mais de 271.660 casos de infeção em 164 países e territórios, número que apenas reflete uma fração do número real de contaminações, já que um grande número de países só está a testar os casos que necessitam de internamento hospitalar.

A Itália, que registou a primeira morte no final de fevereiro, conta com 4.032 mortos, de um total de 47.021 casos. Segundo as autoridades italianas, 5.129 dos infetados já estão curados.