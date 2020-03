A posição foi assumida hoje, na cidade da Praia, por Luís Filipe Tavares, ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, país que detém neste momento a presidência rotativa da comunidade lusófona.

O ministro disse que a CPLP adiou, para data ainda a indicar, uma reunião de ministros das Finanças e da Economia, que estava prevista para este mês Lisboa, por causa da epidemia do novo coronavírus.

“Era uma reunião com muita gente, estamos a falar de mais de uma centena de pessoas, de maneira que achamos por bem cancelar e seguir as recomendações do Governo português, que emitiu um conjunto de recomendações que nós temos que acatar e estamos a cumprir”, afirmou o ministro.

Relativamente à cimeira de chefes de Estado e de Governo da CPLP, em Luanda, e que foi inicialmente adiada de julho para setembro, Luís Filipe Tavares disse que a comunidade lusófona está a acompanhar a situação, esperando melhorias até essa nova data.