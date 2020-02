Com receio da propagação do Covid-19, os manifestantes bloquearam a estrada em direção ao hospital militar onde vai ficar o grupo em quarentena durante 14 dias, segundo as imagens transmitidas pelas cadeias de televisão ucranianas.

Centenas de polícias antimotim desmobilizaram os manifestantes ao fim da tarde e desimpediram a estrada.

Escoltado pela polícia, o autocarro que transportava as 70 pessoas, a maioria ucranianos mas todas com máscaras de proteção, chegou depois ao hospital.

O avião que transportava o grupo aterrou hoje no aeroporto internacional de Kharkiv, tendo as pessoas seguido em autocarro para a pequena cidade de Novi Sanjary com destino ao hospital militar.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, condenou os protestos, com o ministro da Administração Interna, Arsen Avakov, a deslocar-se ao local para tentar acalmar os ânimos dos manifestantes.

Nenhum caso de infeção pelo Covid-19 foi detetado até à data na Ucrânia.

O novo coronavírus, família de vírus que causa infeções respiratórias como pneumonia, provocou 2.129 mortos e infetou mais de 75.000 pessoas a nível mundial, de acordo com o mais recente balanço.