Estudantes e docentes do curso de licenciatura em Mecatrónica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) estão a produzir viseiras de proteção contra a covid-19 para oferecer a diversas instituições da região do Alto Minho, foi hoje anunciado.

Em produção desde 01 de abril, as primeiras viseiras produzidas pelas equipas da Escola Superior Técnica de Gestão do IPVC "foram já entregues à Polícia Marítima de Viana do Castelo", refere a nota de imprensa. "A segunda entrega será feita, brevemente, ao Centro Paroquial e Social de Grade, seguindo-se o Hospital de Santa Luzia, entre outras instituições já referenciadas", acrescenta a nota. Num esforço de solidariedade que contou com a colaboração de "uma empresa local que produziu e ofereceu uma centena de hastes", parte das viseiras "estão a ser produzidas numa impressora 3D, pertencente aos laboratórios da ESTG, e incluem acetatos A4 e elásticos". As instituições beneficiárias "estão a ser referenciadas pela Câmara de Viana do Castelo, conseguindo assim ser mais fácil chegar às que mais necessitam deste equipamento". A pandemia provocada pelo novo coronavírus matou já 504 pessoas em Portugal, em mais de 16 mil casos de infeção, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde. A nível global, a pandemia causou já mais de 109 mil mortos em 193 países e territórios, entre quase 1,8 milhões de pessoas infetadas.