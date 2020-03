O festival refere uma ordem do Governo austríaco, de 10 de março, cancelando todos os eventos ao ar livre com mais de 500 pessoas e em recintos fechados com mais de 100. Esta ordem está em vigor até 3 de abril.

Todavia, “todos os eventos do Festival de Salzburgo em Whitsun e durante o verão serão realizados”, afirma a organização ressalvando que pode haver alterações “se a avaliação de risco mudar substancialmente”.

O Festival de Bayreuth, no sul da Alemanha, dedicado à música de Wagner e com início marcado para 25 de julho, suspendeu a venda de ingressos e vai avaliar se suspende a sua realização. A diretora do Festival, Katharima Wagner, afirma numa nota divulgada que a primeira prioridade é o “bem-estar e saúde dos espectadores”

O Festival de Ópera de Glyndebourne, a cerca de 120 quilómetros a sul de Londres, afirma no seu ‘site’ que está avaliar a situação “com base nos firmes conselhos do Governo [na terça-feira] para evitar reuniões públicas em espaços como teatros”.

“Esta é uma situação em evolução”, afirma a organização declarando estar a trabalhar “numa resposta apropriada”.

O Festival de Aix-en-Provence, no sul de França, que está previsto realizar-se de 30 de junho a 18 de julho, anunciou o encerramento da sua bilheteira e da compra de ingressos por telefone até 30 de março, no âmbito das medidas de contenção do coronavírus, anunciadas pelo Governo francês. A compra ‘online’ continua a ser possível.

Já hoje, a organização anunciou o cancelamento da edição deste ano do festival de música de Glastonbury, que deveria decorrer no final de junho e se realiza anualmente desde 1970, no Reino Unido.

A venda de bilhetes para concertos no Reino Unido já caiu cerca de 27% e muitos espetáculos estão a ser cancelados, criando muita incerteza sobre a realização dos muitos festivais de verão.

A UK Music, que representa o setor, pediu “clareza urgente”, já que o governo britânico aconselhou as pessoas a evitar teatros, bares e outros locais de convívio social e retirou o apoio de pessoal médico e polícia a eventos de grande dimensão, mas não proibiu a sua realização.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 82.500 recuperaram da doença.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que os contabilizados na terça-feira. No entanto, este número baseia-se na confirmação de três casos positivos nos Açores, mas a Autoridade de Saúde Regional, contactada pela Lusa, sublinhou serem dois os casos positivos na região e adiantou estar em contactos para se corrigir a informação avançada pela DGS, baixando assim para 641.