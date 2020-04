Numa primeira fase, adianta a universidade em comunicado, serão realizadas cerca de 100 análises diárias, estando também previsto a sequenciação e o rastreamento epidemiológico.

“Conscientes da importância da atual crise da covid-19, da necessidade de todos contribuirmos para a mitigação do seu impacto atual e futuro, e da capacidade científica e técnica instalada na Ciências ULisboa, não poderíamos deixar de associar-nos aos esforços na luta contra esta pandemia, em articulação com as demais entidades associadas ao Ministério da Saúde e Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia”, esclareceu Luís Carriço, diretor da Ciências ULisboa.

O objetivo deste CT à covid-19 é “reforçar o envolvimento das unidades de investigação no diagnóstico e controlo de infeção por SARS-Cov-2, pelo que terá capacidade para a receção e processamento de amostras biológicas, realização de testes por RT-PCR e numa fase posterior para a realização de testes imunológicos”.

A criação deste CT covid-19, segundo o documento, irá implicar um investimento de raiz.

“Para além da identificação rápida da presença de SARS-Cov-2, haverá capacidade para em menos de 24 horas rastrear a origem epidemiológica dos casos, através da sequenciação do genoma viral em tempo real, permitindo não só distinguir os casos importados dos casos de disseminação comunitária, mas também identificar eventuais focos de disseminação local de infeção”, explica a mesma nota.

Segundo a direção da Ciências ULisboa, esta “capacidade de inovação” é possível devido à dinâmica e multidisciplinaridade dos seus centros de investigação e à estratégia implementada nos últimos cinco anos, em particular pelo Instituto de Biossistemas e Ciências Integrativas (BioISI), em colaboração com diversas entidades internacionais.

Tudo isto, conclui a Ciências ULisboa, tem permitido novas aplicações e o uso de tecnologia de sequenciação genómica e análise de dados em tempo real.