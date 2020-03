“Num momento em que Portugal está em estado de emergência por força da necessidade de contenção e mitigação da pandemia do vírus da covid-19, a FESAP apela ao Governo e também às autarquias que multipliquem os esforços no sentido de fornecerem a todos os trabalhadores da Administração Pública as melhores condições de trabalho e os melhores equipamentos, no sentido de que possam continuar a executar as suas funções nas mais elevadas condições de segurança sanitária”, defendeu a federação num comunicado.

A FESAP lembrou os riscos que correm os trabalhadores que nos hospitais asseguram os necessários cuidados de saúde à população e que “estão na linha da frente do combate à covid-19”.

Para a estrutura sindical, filiada na UGT, tem igualmente de ser assegurada a máxima proteção dos trabalhadores de outros setores essenciais, como os das forças de segurança, da proteção civil, dos bombeiros, da administração local, da segurança social ou da autoridade tributária e aduaneira, que têm de continuar a trabalhar para que o país não entre em colapso económico e social.

O secretário-geral da FESAP, José Abraão, disse à agência Lusa que estão particularmente preocupados com “a inaceitável forma como muitas entidades estão a encarar este grave surto, não adotando todas as medidas necessárias para a diminuição do risco de contágio por todos os trabalhadores que continuam ao serviço, sem ser em teletrabalho”.