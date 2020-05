Cuomo argumentou que o debate sobre o momento de reabertura das economias devastadas pelo surto do novo coronavírus deve ter em conta o valor da vida humana, na equação sobre ganhos e perdas.

“Quanto vale uma vida humana?”, perguntou o governador, no seu ‘briefing’ diário sobre a pandemia, lembrando que essa é a questão central “que ninguém quer admitir abertamente”.

A pergunta de Cuomo foi feita na altura em que aumenta a pressão política para relaxar as restrições no combate à pandemia, no Estado mais afetado pelo surto do novo coronavírus, onde se registaram já mais de 25 mil mortes.

À medida que outros Estados começam a suspender as restrições, o governador de Nova Iorque optou por uma abordagem mais lenta, que permitirá que partes do Estado entrem em fase de atividade económica apenas no final de maio e se cumprirem uma série de regras de contenção.