Segundo informação divulgada hoje pelo gabinete do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, a primeira reunião do Grupo de Acompanhamento e Avaliação das Condições de Abastecimento de Bens nos Setores Agroalimentar e do Retalho em Virtude das Dinâmicas de Mercado determinadas pelo Covid-19 decorrerá a partir das 14:30, eno Ministério da Economia, em Lisboa.

Segundo a mesma fonte, o grupo foi criado “face à necessidade de acompanhar e avaliar a evolução da cadeia de abastecimento nos setores agroalimentar e do retalho”.

Entre os objetivos deste grupo está “a antecipação de eventuais situações de perturbação no provimento regular ou comportamentos individuais desproporcionais face às necessidades efetivas dos cidadãos”, bem como “delinear, se necessário, medidas preventivas ou corretivas destinadas a manter ou restabelecer as normais condições de abastecimento”.

Fonte oficial do ministério disse à Lusa que o grupo foi criado na quarta-feira.

A reunião de hoje vai contar com as presenças do secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, e do Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Nuno Russo.