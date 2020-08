“Na sequência da realização de testes de despistagem à covid-19 à população hospitalar, o Hospital de Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa) identificou nove casos de doentes internados e sete colaboradores positivos”, adiantou fonte deste hospital do distrito de Lisboa, numa nota enviada à Lusa.

A mesma fonte ressalvou que “todas as medidas de segurança e proteção foram reforçadas” e que estão a ser testados “todos os profissionais e doentes que tiveram contacto com os casos positivos”.

“Os colaboradores do hospital encontram-se a recuperar em casa. Os doentes mantêm-se internados e estáveis, tendo sido transferidos para a ala de doentes covid-19”, lê-se na mesma nota.

Ainda segundo a mesma fonte, num dos serviços de internamento foi suspensa a presença do acompanhante do doente, “por forma a reforçar as medidas de proteção de doentes internados”.

Numa situação normal cada doente deste serviço tem o direito de contar com a presença de um acompanhante durante um período de duas horas.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 809 mil mortos e infetou mais de 23,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.801 pessoas das 55.720 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.