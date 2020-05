Numa pergunta a que agência Lusa teve acesso – e dirigida aos secretários de Estado do Cinema, Audiovisual e Media e ao da Presidência do Conselho de Ministros – o partido representado no parlamento pelo deputado único João Cotrim Figueiredo considera que “os critérios utilizados para repartir o montante total destinado à aquisição antecipada de espaço para difusão de publicidade institucional, assim como a sua ponderação, não se tornaram públicos”.

Assim, na perspetiva dos liberais, a resolução e o decreto que fixaram estes apoios “não parecem, portanto, assegurar a transparência e garantir a possibilidade de escrutínio público que seriam necessários”, especialmente tratando-se de contratos no valor de 15 milhões de euros, “celebrados com entidades cuja independência deve ser salvaguardada, como sucede com os órgãos de comunicação social”.

Fonte do gabinete de Nuno Artur Silva, o secretário de Estado com a tutela da comunicação social, adiantou hoje à agência Lusa que a distribuição dos apoios aos media "é feita de acordo com critérios proporcionais e objetivos", onde se incluem receitas comerciais e circulação.

“O objetivo final desta medida é, assim, pouco claro, não se compreendendo se esta tem como propósito auxiliar a comunicação social, caso em que se poderia utilizar um critério relativo à perda de receitas, ou aumentar a capacidade de comunicação institucional, caso em que se poderia ter utilizado um critério relativo à audiência de cada órgão de comunicação social, com o objetivo, que parece claro, de chegar ao maior número de pessoas possível”, refere a mesma pergunta dos liberais.

Assim, a Iniciativa Liberal pretende que o Governo esclareça “quais são os principais objetivos desta aquisição antecipada de espaço para difusão de publicidade institucional” e quais os critérios utilizados para distribuir os 15 milhões de euros, bem como qual foi a ponderação que assumiu “cada um dos critérios utilizados para repartir o referido montante”.