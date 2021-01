Entre os novos positivos, dois foram identificados no âmbito da investigação epidemiológica em curso no Lar da Bela Vista, uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas do setor público, no Funchal.

“No que respeita ao surto identificado nesta instituição, à data foram confirmados um total de 70 casos de covid-19 – 47 residentes e 23 colaboradores”, esclarece a autoridade regional de saúde.

Dos 106 casos reportados hoje, três são importados – provenientes da Polónia, Alemanha e Venezuela – e 103 de transmissão local, sendo que a região passa a contabilizar 4.767 casos confirmados de covid-19, dos quais 1.955 estão ativos.

Em relação ao isolamento dos positivos, a Direção Regional de Saúde indica que 79 pessoas estão hospitalizadas, seis delas nos cuidados intensivos, e 42 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

“Hoje há mais 97 casos recuperados a reportar e a região passa a contabilizar 2.777 casos recuperados de covid-19″, refere, realçando que o arquipélago contabiliza também um total de 35 óbitos associados à doença.

A autoridade regional de saúde assinalou hoje 261 novas situações suspeitas e indicou, por outro lado, que 2.720 pessoas estão em vigilância ativa nos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo e 4.646 viajantes estão monitorizados através da aplicação MadeiraSafe.