“Hoje há um novo caso positivo a reportar, pelo que a região passa a contabilizar um total cumulativo de 141 casos confirmados de covid-19”, pode ler-se no boletim sobre a situação epidemiológica no arquipélago divulgado pelo Instituto de Administração de Saúde da Madeira (IASAUDE).

No mesmo documento, a autoridade regional de saúde acrescenta que este novo caso é “um viajante, não-residente, que testou positivo para covid-19, no contexto da operação de rastreio em curso no aeroporto da Madeira”.

Fonte do IASAUDE adiantou tratar-se de um passageiro português proveniente de Lisboa.

Também aponta que a região apresenta neste momento 34 casos ativos, dos quais “33 são importados” e foram identificados nas atividades de vigilância que decorrem no Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo.