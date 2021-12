O processo de vacinação das crianças tem início às 14:00, no Centro de Vacinação do Funchal, decorrendo no mesmo local também no dia 15, quarta-feira.

Segundo o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, a Madeira recebeu no domingo 12.000 vacinas pediátricas e a estratégia regional “definiu 19 momentos de vacinação das crianças na Região Autónoma da Madeira até ao dia 30 de dezembro”, com o objetivo é “aproveitar ao máximo” a interrupção letiva do Natal e “acelerar a vacinação” dos mais novos.

O governante explicou que será dada prioridade às crianças com patologias associadas, mediante contacto e marcação do dia através dos serviços de saúde, decorrendo, contudo, “quase em simultâneo” a inoculação das restantes.

A vacinação das crianças irá decorrer na modalidade ‘porta aberta’. De acordo com o governante, “a estratégia definida permitirá assegurar a vacinação das crianças entre os 05 e os 11 anos nos centros de vacinação da sua área de residência, deixando a possibilidade de serem vacinadas noutro centro, caso seja a vontade dos pais”.

No dia 17 de dezembro as vacinas serão administradas no Porto Santo; nos dias 18, 19 e 20 novamente no Funchal; no dia 21 em Câmara de Lobos e Ribeira Brava (zona oeste da ilha da Madeira); no dia 22 em Machico e Santa Cruz (zona leste); no dia 23 regressa a Câmara de Lobos e Ribeira Brava; no dia 27 na Ponta do Sol e Calheta (zona oeste); no dia 28 em São Vicente e Porto Moniz (costa norte); no dia 29 em Santana (norte) e Funchal, onde também terá lugar no dia 30 de dezembro.

Nos dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro e no dia 01 de janeiro de 2022 os centros de vacinação estarão encerrados.

O secretário regional da Saúde disse que, na Madeira, a segunda dose da vacina pediátrica, fornecida pela farmacêutica Pfizer, será aplicada 21 dias após a primeira toma.

Em Portugal continental, o início da campanha de vacinação de crianças entre os 05 e 11 anos tem início no sábado, dia 18 de dezembro, cinco dias depois da abertura do autoagendamento.

No fim de semana de 18 e 19 de dezembro serão inoculadas neste território as faixas etárias dos 11 e 10 anos, de 06 a 09 de janeiro os 09, 08 e 07 anos, em 15 e 16 de janeiro a faixa etária dos 07 e 06 anos, e em 22 e 23 de janeiro as crianças de 05 anos.

De 05 de fevereiro a 13 de março serão aplicadas as segundas doses no continente e terá lugar a conclusão do esquema para todas as crianças.

Nos Açores ainda não foi anunciada uma decisão sobre a vacinação nas crianças.