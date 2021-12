Ascendem agora a 2 729 270 as pessoas que já receberam esta "vacinação de reforço", ainda segundo o boletim diário da vacinação divulgado pela DGS esta quarta-feira.

Em 24 horas, mais 5 783 pessoas concluíram a "vacinação primária", ou seja, levaram as primeiras duas doses (ou apenas uma, em alguns casos em que essa situação se aplica), perfazendo um total de 8 685 738 com vacinação primária completa.

No caso da vacinação de crianças, foram vacinadas mais 49 na faixa etária dos 5 aos 11 anos, havendo um total de 95 628 crianças com a primeira dose pediátrica.

Em relação às doses de reforço da covid-19 estão já vacinadas 88% das pessoas com mais de 80 anos e 86% das pessoas entre os 70 e os 79 anos.

Nas idades entre os 60 e os 69 anos receberam a dose de reforço 58% das pessoas, e entre os 50 e os 59 anos estão vacinadas 21%.

Os dados da vacinação são calculados diariamente, entre as 00:00 e as 23:59 relativamente ao dia anterior da divulgação do relatório.

A covid-19 provocou mais de 5,41 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.921 pessoas e foram contabilizados 1.330.158 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.