Itália soma mais 529 mortes e supera três milhões de imunizados

A Itália registou 16.017 contágios de covid-19 e 529 mortes nas últimas 24 horas, tendo superado as três milhões de pessoas vacinadas com as duas doses da vacina (3.068.346), divulgou hoje o Ministério da Saúde italiano.

Desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, Itália já contabilizou 108.879 mortes entre um total de 3.561.012 casos de contágio. O número de mortes diárias foi maior do que no dia anterior (417), enquanto o de novos contágios também subiu em relação a segunda-feira (12.916).

O aumento de contágios coincide com um maior número de testes de diagnóstico, uma vez que nas últimas 24 horas foram efetuados 301.451 exames (incluindo os antígenos), face aos 156.692 de segunda-feira.

Dos 562.832 casos ativos, 32.947 estão hospitalizados (mais 63 do que na véspera), enquanto 3.716 deles estão internados nas unidades de cuidados intensivos (menos cinco).

A campanha de vacinação em Itália continua a decorrer, tendo-se ultrapassado hoje as três milhões de pessoas imunizadas com as duas doses da vacina. No total, foram administradas 9.759.119 doses de vacinas.

O Instituto Superior de Saúde (ISS) italiano indicou hoje que a variante britânica do novo coronavírus representa 86,7% dos casos, enquanto nalgumas regiões atingiu os 100%.

Por outro lado, o Ministério da Saúde italiano indicou também que Itália vai impor uma quarentena de cinco dias aos viajantes provenientes de países da União Europeia (UE), que terá de efetuar um teste antes de partir para território transalpino, respeitar uma quarentena de cinco dias e efetuar, depois, um novo teste.

Em vigor continua uma quarentena de 10 dias para quem venha a Itália proveniente dos países fora do espaço europeu.

Espanha registou 4.994 novos casos e 106 mortes nas últimas 24 horas

A Espanha registou 4.994 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 3.275.819 o total de infetados até agora no país, num dia em que os contágios voltaram a diminuir, segundo números do Ministério da Saúde.

Os serviços sanitários espanhóis também contabilizaram mais 189 mortes atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 75.305.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha diminuiu hoje em relação a segunda-feira, depois de estar a subir durante uma semana.

O indicador de contágios passou de 149 (segunda-feira) para 147 casos hoje diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as de Madrid (258), País Basco (232), Catalunha (194), Astúrias (160) e Aragão (141).

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 1.027 pessoas com a doença (680 na segunda-feira), das quais 249 na Catalunha, 141 em Madrid e 170 na Andaluzia.

Por outro lado, diminuiu para 8.065 o número de hospitalizados com a covid-19 (8.076), o que corresponde a 7% das camas, das quais 1.844 pacientes em unidades de cuidados intensivos (1.861), 19% das camas desse serviço.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.792.586 mortos no mundo, resultantes de mais de 127 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.845 pessoas dos 821.104 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.