A estratégia de vacinação deverá mudar devido a um aumento significativo da chegada de doses de vacinas esperado para o mês de junho, noticia o Público. Segundo adianta a ‘task force’ para o plano nacional de vacinação contra a covid-19, é possível que, em Portugal continental, a vacinação das pessoas a partir dos 30 anos arranque já próximo mês e que ocorra em simultâneo com a das faixas etárias dos 40 e 50 anos. O objetivo é começar a vacinar a faixa etária mais jovem até ao final de junho, segundo indicou o coordenador da ‘task force’, vice-almirante Henrique Gouveia Melo.

“Vamos abrir mais do que uma faixa etária sequencialmente, mas quase ao mesmo tempo”, explicou.

A previsão é que, uma semana depois de se começar a vacinar os maiores de 50 anos, comece a vacinação das pessoas com mais de 40 anos e, uma semana depois, a dos maiores de 30 anos, descreveu fonte da ‘task force’ à publicação.

“A vacinação poderá ocorrer em três faixas etárias quase em simultâneo”, reiterou fonte da ‘task force’, explicando que o objetivo é evitar o desperdício de doses da Johnson & Johnson, que em Portugal é recomendada apenas para maiores de 50 anos.

Desta forma, o plano é que sejam administradas as vacinas da Pfizer e da Moderna aos menores de 50 anos, enquanto se vacinam as pessoas na faixa etária dos 50-59 anos e outras pessoas mais velhas ainda por vacinar com as doses da Johnson & Johnson, que deverão chegar em grandes quantidades durante o mês de junho.

Assim, segundo a fonte citada pelo Público, é possível que uma pessoa com 30 anos seja vacinada antes de uma outra pessoa com mais de 50 anos.

A estratégia pode, porém, vir a ser alterada caso a Direção-Geral da Saúde venha a alterar a recomendação sobre a vacina da Johnson & Johnson e acabe com a restrição etária.