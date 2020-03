No comunicado a que a Lusa teve acesso, o instituto esclarece que a suspensão “para impedir a concentração de alunos, professores e colaboradores não impede que as atividades letivas possam continuar”, anunciando, para tal, o recurso a “meios eletrónicos” que “serão divulgados muito em breve”.

Deste modo, prossegue a comunicação, as aulas serão retomadas, no novo formato, “a partir de 16 de março”.

Mais informa o ISPGaya que os “alunos que estão em estágio em meio empresarial continuam as suas atividades de acordo com as indicações das respetivas entidades de acolhimento”.

O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu para 78 em Portugal, mais 19 do que os contabilizados na quarta-feira, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Dos 78 casos confirmados, apenas 69 estão internados, segundo o boletim sobre a situação epidemiológica divulgado pela DGS.

Em Portugal há um total de 637 casos suspeitos, dos quais 133 aguardam resultado laboratorial.

A doença Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, foi classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) na quarta-feira.

Em todo o mundo já foram infetadas mais de 124.000 pessoas e morreram mais de 4.500.