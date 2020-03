“Ainda é uma questão recente. Há um aumento da procura de conservas de pescado nas lojas, sobretudo de atum e sardinha, que são as mais conhecidas dos portugueses, mas as lojas ainda estão a escoar os seus ‘stocks’”, disse à agência Lusa a porta-voz da associação, Marta Azevedo.

E prosseguiu: “De momento, a indústria conserveira não tem problemas” e está “perfeitamente confortável” em termos de produção e de ‘stocks’.

“Estamos preparados para o aumento da procura que se está a verificar devido à situação nacional [que se prende com o afluxo às lojas por causa do surto do novo coronavírus]. Eventualmente, só final da próxima semana a indústria terá conhecimento efetivo dos eventuais reflexos do aumento de procura que se está a fazer sentir”, salientou a responsável.

A porta-voz da ANIP referiu ainda à Lusa que “não há problemas de acesso à matéria-prima, uma vez que o pescado provém de águas nacionais”, e lembrou que, além das fábricas terem os seus ‘stocks’, a oferta de conservas “é alargada”, incluindo cavala, polvo, carapau ou mesmo bacalhau.