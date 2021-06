Mais de 16 milhões de pessoas já foram completamente imunizadas contra a doença, tendo recebido as duas doses.

O esforço de vacinação continua a avançar, estando as marcações abertas para todas as pessoas com mais de 18 anos e com o Presidente da República, Emmanuel Macron, a declarar já ter sido vacinado também.

O número de pacientes graves continua a descer, estando abaixo da barra dos 3.000, com 2.825 pessoas nas unidades de cuidados intensivos e, no total, 16.088 pessoas estão internadas nos hospitais.

Nas últimas 24 horas morreram 134 pessoas devido ao vírus e foram detetados 9.848 novos casos.