Na terça-feira tinham sido notificadas 616 mortes e 12.282 novos casos. A média diária dos últimos sete dias é, atualmente, de 412 mortes e 15.367 infeções.

Desde o início da pandemia covid-19, o Reino Unido contabilizou oficialmente 62.566 mortes de covid-19 e 1.766.819 casos.

Hoje, um dia após o início da vacinação no país vacinas contra a covid-19, a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA, na sigla em inglês) recomendou que não sejam administradas a pessoas que já tiveram reações alérgicas graves a medicamentos, alguns alimentos ou outra vacina no passado.

Dois profissionais de saúde que foram vacinados na terça-feira com a vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech desenvolveram uma reação alérgica ao sofrer um "choque anafilático", mas recuperaram depois de receber o tratamento adequado, de acordo com as autoridades sanitárias.

O Reino Unido foi o primeiro país no ocidente a administrar vacinas contra a covid-19 graças à rápida aprovação pela MHRA, na semana passada, com base em resultados preliminares dos cientistas.

As entidades homólogas norte-americanas e europeias ainda estão a avaliar a eficácia e segurança das vacinas.