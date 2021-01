Os 32 utentes do lar de idosos de Agrochão, uma aldeia do concelho de Vinhais, no distrito de Bragança, testaram positivo para o novo coronavírus, assim como 17 dos 22 funcionários, informou hoje a direção da instituição.

Nenhum dos utentes necessita, até ao momento, de cuidados reforçados nem internamento hospitalar e os funcionários com teste positivo decidiram "voluntariamente" manter-se a trabalhar, sem sair do lar, até a situação normalizar, disse à Lusa o padre Paulo Pimparel, presidente da instituição. A Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), onde se confirmaram um total de 49 infetados, faz parte do Centro Social Paroquial São Mamede de Agrochão e dá ainda resposta de apoio domiciliário a 37 pessoas, que não foram afetadas. Nos beneficiários de apoio domiciliário estão incluídos os utentes de centro de dia, encerrado desde o início da pandemia. O presidente do centro explicou à Lusa que não foi necessário recorrer às equipas de intervenção rápida da Segurança Social devido à disponibilidade de as funcionários infetadas se manterem no lar. As cinco funcionárias que testaram negativo encontram-se em isolamento, em casa, imposto pelas autoridades de saúde. "Ao mesmo tempo, esta medida serve também para proteção das famílias das funcionárias e contribui para evitar que o vírus se propague na comunidade", considerou. Paulo Pimparel disse ainda que está a haver uma articulação entre instituições locais, desde autarquias, junta de freguesia e entidades estatais. A parceria permitiu não interromper também o apoio domiciliário que passou a ser assegurado por outros dois centros parceiros do concelho, o de Ervedosa e Vila Boa de Ousilhão. O centro paroquial de Agrochão continua também a assegurar as refeições às oito crianças que frequentam o infantário e a escola básica, com a ajuda de um funcionário da Câmara de Vinhais na distribuição. O surto foi detetado depois de a diretora técnica ter feito um teste, por conta própria, no último fim de semana, com resultado positivo. Paulo Pimparel contou que a mesma transmitiu a informação na segunda-feira e imediatamente o centro contactou as autoridades de saúde que, no dia seguinte, terça-feira testaram toda a comunidade da instituição. "Depois de dez meses de pandemia, em que não aconteceu nada nesta casa, tínhamos a vacina à porta e acontece isto", desabafou o presidente do centro paroquial. Este surto representa a maioria dos 71 casos ativos confirmados no concelho de Vinhais pelas autoridades de saúde. [Notícia corrigida às 17:14, o resultado do teste da diretora técnica do lar foi positivo]