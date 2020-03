Num comunicado enviado hoje, a ARP adianta que já se reuniu, no final da semana passada, com chefe de gabinete da secretária de Estado do Turismo e com o chefe de gabinete do secretário de Estado da Mobilidade, "para dar conta do panorama de rutura que vivem os seus associados".

Na reunião, o presidente da ARP, José Luís Carreira, transmitiu aos representantes do Governo a "situação dramática" que vivem as empresas de transporte de passageiros e alertou para a necessidade de "medidas urgentes" de apoio a estas empresas, para minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus.

"Há uma iminente rutura das empresas, o que levará rapidamente ao incumprimento perante os seus trabalhadores e a banca, assim como a outros fornecedores essenciais à sua laboração", garantiu o presidente da associação.

Aquela associação sublinhou, ainda, que grande parte das empresas suas associadas são de cariz familiar, das quais dependem "muitos postos de trabalho, que estão agora em causa", devido à "paralisação total" dos autocarros.