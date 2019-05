Em comunicado a CP (Comboios de Portugal) anunciou que será concedida uma paragem extraordinária em Caxarias, ao comboio Intercidades que parte de Lisboa - Santa Apolónia às 15:30.

A 12 e 13 de maio, as ligações rodoviárias, em ambos os sentidos, entre Caxarias e o Terminal Rodoviário de Fátima serão efetuadas pela Rodoviária do Lis, através de um serviço especial com articulação dos horários dos autocarros e dos comboios.

Ao longo do dia, a CP anuncia disponibilização de um total de 12 ligações de Intercidades, bem como diversas ligações regionais, para dar resposta às necessidades de mobilidade de todos os que se vão deslocar a Fátima.

A peregrinação internacional de maio, que decorre a 12 e 13, vai ter como tema "Dar graças por peregrinar em Igreja" e será presidida pelo cardeal filipino Luis Antonio Tagle, arcebispo de Manila.

Dos cerca de 100 grupos já inscritos para a peregrinação de maio, cerca de 10% dos peregrinos vêm de Hong Kong, Coreia do Sul, Vietname, Filipinas e Singapura, frisa o Santuário.