O Conselho Geral e de Supervisão tem, atualmente, nove elementos representantes das caixas agrícolas e se a proposta de revisão dos estatutos for aprovada terá de ter cinco membros independentes, sem ligação às caixas, uma alteração que está a provocar contestação internamente.

O grupo Crédito Agrícola é composto por 80 caixas de Crédito Agrícola Mútuo, a Caixa Central e as empresas que detém, como seguradoras.

o grupo tem previsto fundir 20 caixas, passando das atuais 80 para 60, justificando com a pouca rentabilidade e eficiência de algumas e ainda com a necessidade de cumprir exigências regulamentares que só são possíveis com caixas de maior escala.

O grupo tem operação apenas em Portugal, contando ainda com escritórios de representação em França (Paris), Suíça (Genebra) e Luxemburgo.

Os resultados de 2018 ainda não são conhecidos. Em 2017 obteve lucros de 150 milhões de euros.

A assembleia-geral de hoje da instituição financeira cooperativa, com os representantes das caixas de Crédito Agrícola Mútuo, está marcada para as 09:30 em Lisboa.