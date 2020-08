Além do encerramento total "de estabelecimentos de bebidas e similares com espaços de dança" e do "encerramento, a partir das 22:00 [locais, mais uma hora em Lisboa], dos bares e outros estabelecimentos de bebidas, com ou sem espetáculo, com ou sem serviço de esplanada", foi definido que, também a partir das 22:00, "os postos de abastecimento de combustíveis podem manter o respetivo funcionamento", mas "exclusivamente para efeitos de venda ao público de combustíveis e abastecimento de veículos".

O Conselho do Governo dos Açores deliberou ainda prorrogar, até às 24:00 de 01 de setembro, a situação de calamidade pública nas ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Pico e Faial, bem como a situação de alerta nas ilhas Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo.

O acompanhamento permanente à evolução da situação epidemiológica "poderá implicar a adoção de novas medidas" de combate à pandemia, acrescenta a nota.

Os Açores contabilizaram até hoje 192 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se, atualmente, 27 casos positivos ativos.