Os dois médicos ”estão suspensos por um prazo de seis meses. É uma suspensão preventiva dado haver fortes indícios de má prática”, adiantou Carlos Cortes à agência Lusa.

Segundo o bastonário, esta suspensão preventiva, que é pública através de um edital do presidente do Conselho Disciplinar da Região Sul da OM, abrange o diretor do serviço, assim como um outro cirurgião do hospital algarvio.