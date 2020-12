"Sábado, a Linha Laranja estará já em operação regular e integral, a partir das 6:00, como sucede diariamente", afirmou hoje à noite a Metro do Porto em comunicado.

Segundo a empresa, os trabalhos de reparação dos danos causados pela queda de uma árvore sobre a Linha Laranja (F) do Metro do Porto, esta manhã, em Rio Tinto continuam em curso.

Porque, os danos causados "foram substanciais e afetaram, para além dos cabos de catenária, os braços de suspensão da mesma", adianta na mesma nota.

Assim, "vão prosseguir ao longo da noite, durante algumas horas mais", refere.

Até à hora habitual do final da operação do Metro, ou seja, até à 01:00 da manhã, "continuam disponíveis transportes alternativos, em autocarro" para os utentes, esclarece.

A circulação do Metro do Porto na Linha Laranja (F) está interrompida em ambas as vias entre as estações da Levada e de Baguim, em Gondomar, devido à queda de uma árvore, adiantou hoje ao início da tarde à Lusa fonte da empresa.

“A reparação dos estragos provocados pela árvore, que caiu sobre a via na zona de Rio Tinto, será uma operação bastante demorada, não havendo uma previsão exata para a retoma da circulação”, sublinhou, numa informação escrita à Lusa.

A Metro do Porto disponibilizou um serviço de transporte alternativo em autocarro com paragem nas estações Levada, Rio Tinto, Campaínha e Baguim, referiu.

A árvore, de grande porte, caiu sobre a via às 11:48.