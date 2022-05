Segundo dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), em abril havia menos 11.816 desempregados inscritos do que no mês anterior e menos 109.453 do que em abril de 2021.

Comparando com abril de 2019, pré-pandemia, o número de desempregados diminuiu 2,1% (-6.805 pessoas).

De acordo com o IEFP, “para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2021, na variação absoluta, contribuíram, com destaque, os grupos dos indivíduos que procuram novo emprego (-105.526), os que possuem idade igual ou superior a 25 anos (-92.718) e os que estão inscritos há menos de um ano (-86.051).

Quanto ao desemprego jovem (pessoas com menos de 25 anos), registou uma diminuição em cadeia de 6,4% em abril face a março, para 32.433 inscritos (-2.215 jovens), e uma diminuição de 34% (-16.735 jovens) face ao período homólogo. Em abril de 2019, estavam inscritos 32.798 jovens.