Os jurados encarregados de atribuir o disputado título de melhor escola do chamado Grupo Especial do Carnaval mais emblemático do Brasil premiaram a coletividade pelo conjunto do seu desfile, no qual 36 jurados avaliaram fantasias, história, conjunto, harmonia e música, entre outras categorias.

A Viradouro, uma das escolas mais bem-sucedidas dos últimos anos, superou as demais concorrentes ao somar 270 pontos, a maior nota da competição, sete décimos à frente da Imperatriz Leopoldinense – campeã do desfile do ano passado -, que fez 269,3 pontos este ano.

A escola campeã do Carnaval carioca conduziu um enredo baseado nas crenças vudu dos africanos e na força das mulheres que formavam a poderosa irmandade de guerreiros.

Entre as novidades vistas na passarela estava uma cobra mecânica que se arrastava pela pista de 700 metros do sambódromo e era manipulada por um homem que ficava na horizontal dentro da estrutura.

Este é o terceiro título da Viradouro, que foi vice-campeã no ano passado, tendo conquistado o primeiro lugar em 1997 e 2020.

Com o triunfo deste ano, a escola, fundada há 77 anos, é a nona escola mais vitoriosa da competição, ainda muito atrás da Portela, que, com 101 anos de existência, é a escola mais premiada da história do carnaval carioca, com 22 títulos.

As 14 escolas do Grupo Especial, que desfilaram nas noites de domingo e segunda-feira, levaram ao sambódromo entre 3 mil e 5 mil integrantes, entre bailarinos, percussionistas, cantores e personagens, e tiveram entre 65 e 75 minutos para desenvolver, com a ajuda de alegorias e grandes carros alegóricos, o tema escolhido para o desfile de cada ano.

Cada uma delas foi avaliada ao cruzar a pista de 700 metros do sambódromo, diante de 72.500 espetadores, com base em critérios como a harmonia do desfile, o samba cantado e a originalidade das fantasias e carros alegóricos.

A escola Unidos da Tijuca, que escolheu como enredo no desfile do Carnaval de 2024 do Rio de Janeiro, “O Conto de Fados”, uma viagem sobre as lendas de Portugal, desde a chegada dos celtas, as navegações, a culinária e até o 25 de Abril, ficou em 11.º lugar com 265,7 pontos.