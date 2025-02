“Da operação resultaram 27 detenções, das quais 17 detenções por condução sob o efeito de álcool, seis por condução sem habilitação legal, três por desobediência e uma por especulação”, revelou a Polícia de Segurança Pública (PSP), em comunicado.

A operação decorreu hoje, entre as 03:00 e as 07:30, na área do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP - Cometlis, nomeadamente nos concelhos de Lisboa, Cascais, Oeiras, Sintra, Loures, Amadora e Vila Franca de Xira.

Participaram na operação “12 divisões do Cometlis”, sob coordenação da Divisão de Trânsito, com o envolvimento de 200 polícias em sete pontos de fiscalização na área metropolitana de Lisboa: Avenida Marginal de Cascais, IC19- Radial de Sintra, A8 - Autoestrada do Oeste, IC2, Calçada de Carriche, Segunda Circular e Parque Especial Norte da Ponte 25 de Abril, segundo a PSP.

Além das 27 pessoas detidas, a Polícia detetou 107 contraordenações e levantou os respetivos autos de notícia por contraordenação, “relacionados com a legislação de trânsito, designadamente falta de inspeção obrigatória, utilização de telemóvel durante a condução e falta de utilização de cinto de segurança”.

Em comunicado, a PSP explicou que este tipo de operações pretende garantir a segurança rodoviária e fiscalizar infrações que põem em risco a segurança de todos os cidadãos (condutores, passageiros e peões).