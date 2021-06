Ao contrário do que estava previsto, o autoagendamento da vacina contra a Covid-19 vai abrir esta segunda-feira apenas para as pessoas com idade igual ou superior a 37 anos e não 35 anos, disse ao Observador fonte da task-force da vacinação.

À Sábado, a mesma fonte, justifica o recuo com a necessidade de "estratificar o público de forma mais fina, à semelhança do que já foi feito".

No entanto, se entrar na página disponibilizada pelo Ministério da Saúde para o efeito, ainda não é possível fazer o agendamento para esta faixa etária — e a task-force não avança a que horas a plataforma estará disponível para os mais de 37.