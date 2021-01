Ao ganharem ao Japão, os dinamarqueses asseguram o primeiro lugar no Grupo II, enquanto, no Grupo I, serão Hungria e Espanha os apurados, quaisquer que sejam os resultados da última jornada destes dois grupos, que se disputa segunda-feira.

Na nova capital administrativa, junto ao Cairo, a grande surpresa foi ver a Argentina, campeã sul-americana, ganhar à Croácia, por 23-19, ascendendo ao segundo lugar do Grupo II.

Os argentinos ficam agora a um empate do apuramento, no jogo final, que será contra o Qatar, enquanto a Croácia tem de esperar pela ‘ajuda’ dos catarenses e fazer a sua parte, que não é nada fácil – bater a Dinamarca.

Os nórdicos, também campeões olímpicos, continuam um percurso irrepreensível e hoje deixaram pelo caminho os voluntariosos japoneses por 34-27, no que é a quinta vez em cinco jogos que marcam mais de 30 golos.

Emil Jakobsen, com mais 12 tentos para a contabilidade pessoal, voltou a ser determinante na finalização, naquela que é a mais forte seleção da atualidade.

Também hoje, e para o Grupo II, o Qatar superou o Bahrain, por 28-23, num jogo mais difícil do que o esperado, já que perdia ao intervalo por 14-13. Os catarenses, potência regional no andebol, ainda entram para a última jornada em condições de se apurarem, o que conseguem com vitória sobre a Argentina e derrota da Croácia.

Tudo definido já no Grupo I, cujos jogos decorrem no Cairo. Novas vitórias da Espanha (38-23 ao Uruguai) e Hungria (30-26 à Polónia) deixam as contas de apuramento resolvidas, só faltando saber quem passa em primeiro e segundo, a decidir no jogo que os vai opor na segunda-feira.

Desta vez, a poderosa Alemanha fica de fora dos oito melhores e só já tem como objetivo terminar o torneio de cabeça erguida. A eliminação ficou ‘escrita’ com a derrota ante a Espanha, mas hoje os germânicos deram melhor conta de si e já bateram sem vacilar o Brasil, por 31-24.

Na President’s Cup, destinada às equipas que não seguiram para a ronda principal, a Tunísia ‘massacrou’ a República Democrática do Congo, por 38-22, e ficou mais próxima do jogo pelo 25.º lugar, contra a Áustria.