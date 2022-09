A ocorrência policial com recurso a arma de fogo foi na sexta-feira à tarde, com um polícia fora de serviço, que se deparou com um motociclo onde se faziam transportar um homem, acompanhado por uma menor.

Segundo a PSP, o condutor, além de não usar capacete de proteção, praticava condução perigosa, colocando em perigo "todos" os utentes da via pública, bem como a menor que transportava, que também não usava capacete.

“O polícia decidiu intervir para fazer cessar as condutas perigosas, abordando o condutor do motociclo no Bairro da Quinta da Princesa”, explica no documento.

Aquando da abordagem, o suspeito, com a ajuda de outros moradores e familiares que se encontravam no local, "cercaram insultaram e ameaçaram" o polícia que, entretanto, tinha dado voz de detenção ao condutor do motociclo, adianta.

Na sequência da “crescente hostilidade” contra o polícia, este recorreu a arma de fogo, disparando contra um dos suspeitos, atingindo-o numa perna, tendo sido ativados meios de socorro para assistência médica dos suspeitos atingidos, que se encontram fora de perigo e foram detidos.

Já “o condutor do motociclo fugiu, furtando-se à detenção, prosseguindo as diligências para o intercetar”, adianta a PSP em comunicado.