Dados disponibilizados no Portal do SNS indicam que, pouco depois das 12:30 aguardavam pelo atendimento na urgência central do Hospital Fernando Fonseca 41 doentes urgentes, com um tempo médio de espera de nove horas e 29 minutos.

Nesta unidade de saúde, os doentes muito urgentes (pulseira vermelha) esperavam uma média de 51 minutos, enquanto os menos urgentes (pulseira verde) aguardavam 15 horas e 52 minutos pelo atendimento.

Estes dados referem-se ao tempo médio de espera para atendimento nas últimas duas horas e o número de doentes apresentado inclui os que aguardam primeiro atendimento, após triagem, e resultados de exames.

No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, 25 doentes com pulseira amarela (urgentes) esperavam um tempo médio de oito horas e 19 minutos na urgência central, enquanto a espera para os doentes muito urgentes (pulseira vermelha) era de cinco minutos.

Os 17 doentes menos urgentes (pulseira verde) tinham de esperar, em média, 11 horas e dez minutos.

No Hospital Santa Maria (Centro Hospitalar Lisboa Norte), oito doentes urgentes esperavam uma média de quatro horas e um minuto, os muito urgentes 32 minutos e os menos urgentes cerca de uma hora e 19 minutos.

A Direção Executiva do SNS apela à população para ligar sempre para a Linha SNS 24 [808 24 24 24] antes de se deslocar a um serviço de urgência.