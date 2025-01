O juiz Juan Merchan sentenciou Donald Trump a uma dispensa incondicional, o que significa que evitará a pena de prisão, as multas ou a liberdade condicional, explica o The Guardian.

Participando de forma virtual na sessão, a partir da sua mansão em Mar-a-Lago, Florida, Trump descreveu o julgamento como uma “vergonha para o sistema”.

“É uma vergonha para o sistema”, denunciou o republicano, que entrará na Casa Branca dentro de dez dias como o primeiro Presidente norte-americano a ser condenado num processo criminal.

Numa decisão tomada na semana passada, o juiz sinalizou que provavelmente não iria punir Trump pelas suas condenações em 34 acusações criminais de falsificar registos de negócios.

As acusações envolvem um alegado esquema para ocultar um pagamento de dinheiro à atriz pornográfica Stormy Daniels nas últimas semanas da campanha de Trump em 2016 para impedir que ela divulgasse as alegações de ter tido relações sexuais com o então empresário, anos antes. Trump alega que a história é falsa e que não fez nada de errado.

A sentença de Trump foi inicialmente marcada para 11 de julho passado e depois adiada duas vezes a pedido da defesa.

O caso judicial centrou-se no facto de Trump ter sido responsável por reembolsar o seu então advogado pessoal Michael Cohen, que efetuara o pagamento a Daniels.