A organização, que está a reprogramar a próxima edição do festival para o período entre 23 de julho a 08 de agosto do próximo ano, indicou que o adiamento se deveu à necessidade de “zelar” pela saúde das populações da região, público, artistas e colaboradores.

“É com imensa tristeza que anunciamos que, devido à pandemia de covid-19, a 7.ª edição do FIMM será adiada para 2021”, lê-se num comunicado enviado hoje à agência Lusa

“Não só será altamente improvável que todas as condições possam estar reunidas este verão, como também é nosso dever zelar pela saúde das populações da nossa região, dos nossos públicos, dos nossos artistas e de todos os colaboradores e parceiros envolvidos”, lê-se no comunicado.

A organização do FIMM, que habitualmente conta com o patrocínio do Presidente da República, lembra que a edição deste ano seria dedicada à celebração do 250.º aniversário de Beethoven, tendo decidido comemorar, em 2021, o 251.º aniversário do seu nascimento.