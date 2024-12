O antigo Presidente da República Ramalho Eanes e o antigo primeiro-ministro social-democrata Santana Lopes foram os únicos antigos chefes de Estado e de Governo a marcar presença e a reunirem com os restantes convidados na sala de visitas do Presidente da Assembleia da República.

Numa manhã que começou ainda antes das 10:00 com a Guarda de Honra da GNR a ocupar o passeio fronteiro às Assembleia da República, com estandarte, banda e fanfarra, as chefias militares, que chegaram às 10:15, foram os primeiros convidados de honra a serem recebidos no parlamento para a homenagem parlamentar ao legado de Soares.

Sete minutos depois chegou António Ramalho Eanes acompanhado da mulher, Manuela Eanes, para seguirem para a sala de visitas do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, onde foram recebidos pelos líderes parlamentares de todos os partidos - ao contrário do que aconteceu no passado dia 25 de Novembro, onde BE, PCP e Livre não marcaram presença para receber o antigo chefe de Estado.

Perto das 10:30 chegou ao parlamento o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que subiu até à sala de visitas de José Pedro Aguiar-Branco acompanhado por Diogo Pacheco de Amorim, deputado do Chega e vice-presidente da Assembleia da República.

Com os convidados ainda a chegarem gradualmente à sala de visitas de Aguiar-Branco, dentro de um hemiciclo decorado com três arranjos de rosas vermelhas e amarelas - dois na Mesa da Assembleia da República e um no púlpito - foram-se acomodando os membros do Governo e os convidados nas galerias.

Também no hemiciclo, encontravam-se quatro projetores com fotografias a ilustrar o percurso histórico de Mário Soares junto de várias figuras da política nacional. Aqui e ali vislumbraram-se alguns cravos vermelhos nas lapelas de deputados socialistas.

A 15 minutos da 11h00, hora marcada para o início das cerimónias, foi içada a bandeira presidencial na fachada do parlamento para assinalar a chegada de Marcelo Rebelo de Sousa, que surgiu a pé e foi recebido por Aguiar-Branco.

Com o Presidente em frente ao Palácio de São Bento ouviu-se, como manda o protocolo, o hino nacional, tocado pela GNR.

Na sala de visitas, além dos membros da Mesa do parlamento e dos antigos chefes de Estado, de Governo e presidentes da Assembleia da República, estiveram também os filhos de Mário Soares - João e Isabel Soares - que mereceram tratamento protocolar. A restante família de Mário Soares foi encaminhada para os lugares destinados na Sala das Sessões.

De notar também a presença de Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, a preencher o leque de várias figuras que têm sido apontadas como possíveis candidatos à Presidência da República, além de Santana Lopes e do almirante Gouveia e Melo.

A cinco minutos do início, Montenegro juntou-se aos membros do executivo no hemiciclo e, exatamente à hora marcada, chegou Marcelo Rebelo de Sousa, segundos antes de se ouvir o hino nacional pela segunda vez esta manhã, desta vez executado já na zona dos Passos Perdidos, no interior do parlamento.