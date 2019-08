Este artigo é sobre Madeira . Veja mais na secção Local

O cabeça de lista do PS às eleições legislativas na Madeira, Paulo Cafôfo, diz que é o político regional "mais habilitado para lidar com a diversidade" na região autónoma e assegura que não está preocupado com "arranjos" pós-eleitorais.

HOMEM DE GOUVEIA/LUSA